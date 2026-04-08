Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações de Entorpecentes) de Americana prenderam um casal acusado de tráfico de drogas no Parque Residencial Salermo, em Sumaré.
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Durante a ação, os agentes apreenderam 16 tijolos de maconha, totalizando cerca de 15 quilos.
A operação teve início após uma denúncia indicando que a mulher armazenava entorpecentes na residência para abastecer o tráfico na região.
No local, o companheiro da suspeita, de 36 anos, tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. Dentro do imóvel, os agentes encontraram a mulher, de 26 anos.
Questionados, ambos confessaram que guardavam a droga para terceiros, funcionando como um ponto de armazenamento do tráfico. Eles também indicaram onde os entorpecentes estavam escondidos.
O casal foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à sede da Dise em Americana, onde a prisão foi ratificada.
As investigações continuam para identificar o verdadeiro responsável pela droga.