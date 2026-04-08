Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações de Entorpecentes) de Americana prenderam um casal acusado de tráfico de drogas no Parque Residencial Salermo, em Sumaré.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante a ação, os agentes apreenderam 16 tijolos de maconha, totalizando cerca de 15 quilos.

A operação teve início após uma denúncia indicando que a mulher armazenava entorpecentes na residência para abastecer o tráfico na região.