A PM (Polícia Militar) prendeu dois homens, de 45 e 52 anos, suspeitos de furtar materiais de construção avaliados em cerca de R$ 20 mil em Nova Odessa.

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A ocorrência foi registrada na Avenida Pedro de Oliveira, no bairro Vila Letônia.

Segundo a corporação, os suspeitos utilizavam uma carriola para transportar os materiais furtados. Durante patrulhamento pelas possíveis rotas de fuga, os agentes localizaram a dupla na Rua Goiânia.