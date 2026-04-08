A PM (Polícia Militar) prendeu dois homens, de 45 e 52 anos, suspeitos de furtar materiais de construção avaliados em cerca de R$ 20 mil em Nova Odessa.
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A ocorrência foi registrada na Avenida Pedro de Oliveira, no bairro Vila Letônia.
Segundo a corporação, os suspeitos utilizavam uma carriola para transportar os materiais furtados. Durante patrulhamento pelas possíveis rotas de fuga, os agentes localizaram a dupla na Rua Goiânia.
Com eles, foram encontrados uma carriola e uma mala cheia de ferramentas.
O proprietário do estabelecimento foi acionado, reconheceu os objetos e apresentou imagens de câmeras de segurança que confirmaram o furto.
Durante a identificação, os policiais constataram que o homem de 45 anos havia sido liberado recentemente por roubo, enquanto o outro, de 52 anos, possuía mandado de prisão em aberto por furto.
Os dois foram encaminhados ao Plantão Policial de Nova Odessa, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.
Todo o material recuperado foi devolvido à vítima.