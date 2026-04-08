A Câmara Municipal de Campinas vota nesta quarta-feira (8), em primeiro turno, o projeto que pode definir o futuro imediato do transporte coletivo na cidade.

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O Projeto de Lei Complementar nº 24/2026, enviado pelo prefeito Dário Saadi, autoriza a prorrogação excepcional dos contratos atuais por até três anos, enquanto a nova concessão não entra em operação.

O que está em jogo

A proposta surge em meio à transição do sistema, após o leilão realizado em março. A Prefeitura argumenta que a medida é necessária para garantir a continuidade do serviço, evitando interrupções até que as novas empresas assumam.