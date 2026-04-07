Uma ocorrência incomum mobilizou equipes de resgate na manhã desta terça-feira (7) na Campinas. Um carro avançou contra a estrutura de uma academia localizada na Avenida Andrade Neves, após a condutora perder o controle da direção.

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Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a motorista relatou mal-estar enquanto dirigia, o que teria provocado a perda de controle no momento em que tentava entrar no estacionamento.

O veículo acabou subindo na calçada e invadindo o interior do estabelecimento, atingindo a porta de acesso, aparelhos e uma frequentadora.