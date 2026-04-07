07 de abril de 2026
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NA ANDRADE NEVES

Motorista passa mal, carro invade academia e atinge aluna

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/TH+ Record
Motorista passou mal, perdeu o controle do carro e atingiu academia na Avenida Andrade Neves; duas mulheres foram socorridas.
Motorista passou mal, perdeu o controle do carro e atingiu academia na Avenida Andrade Neves; duas mulheres foram socorridas.

Uma ocorrência incomum mobilizou equipes de resgate na manhã desta terça-feira (7) na Campinas. Um carro avançou contra a estrutura de uma academia localizada na Avenida Andrade Neves, após a condutora perder o controle da direção.

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Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a motorista relatou mal-estar enquanto dirigia, o que teria provocado a perda de controle no momento em que tentava entrar no estacionamento.

O veículo acabou subindo na calçada e invadindo o interior do estabelecimento, atingindo a porta de acesso, aparelhos e uma frequentadora.

A vítima que estava no local é uma mulher de 50 anos. Ela utilizava um equipamento de musculação quando foi atingida e acabou arremessada com a força da colisão.

Mesmo com o impacto, a aluna estava consciente e foi encaminhada ao hospital com lesão na região lombar.

A motorista sofreu ferimentos leves.

As duas vítimas apresentavam quadro estável durante o socorro, segundo as equipes de emergência.

Estrutura atingida e fechamento

O acidente causou danos na entrada do imóvel e em equipamentos da academia. Após a ocorrência, o estabelecimento informou que vai interromper as atividades temporariamente.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Militar participaram do atendimento.

O caso deve ser analisado para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.

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