Uma ocorrência incomum mobilizou equipes de resgate na manhã desta terça-feira (7) na Campinas. Um carro avançou contra a estrutura de uma academia localizada na Avenida Andrade Neves, após a condutora perder o controle da direção.
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Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a motorista relatou mal-estar enquanto dirigia, o que teria provocado a perda de controle no momento em que tentava entrar no estacionamento.
O veículo acabou subindo na calçada e invadindo o interior do estabelecimento, atingindo a porta de acesso, aparelhos e uma frequentadora.
A vítima que estava no local é uma mulher de 50 anos. Ela utilizava um equipamento de musculação quando foi atingida e acabou arremessada com a força da colisão.
Mesmo com o impacto, a aluna estava consciente e foi encaminhada ao hospital com lesão na região lombar.
A motorista sofreu ferimentos leves.
As duas vítimas apresentavam quadro estável durante o socorro, segundo as equipes de emergência.
Estrutura atingida e fechamento
O acidente causou danos na entrada do imóvel e em equipamentos da academia. Após a ocorrência, o estabelecimento informou que vai interromper as atividades temporariamente.
Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Militar participaram do atendimento.
O caso deve ser analisado para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.