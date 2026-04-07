As operações de fiscalização de trânsito em Campinas realizaram 4.172 testes com bafômetro apenas no mês de março, dentro de uma estratégia para reduzir acidentes relacionados ao consumo de álcool.

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As ações foram conduzidas pela Emdec, em conjunto com a Guarda Municipal e a Polícia Militar, somando 21 operações integradas no período, sendo oito focadas diretamente no combate à alcoolemia.

Durante as abordagens, foram registradas 152 autuações, sendo a grande maioria por recusa ao teste do bafômetro: 148 casos. Apenas quatro motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool.