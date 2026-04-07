Uma ação da GCM (Guarda Civil Municipal) na madrugada desta terça-feira (7) resultou na prisão de uma mulher suspeita de tráfico de drogas no bairro São José, em Jaguariúna.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ocorrência foi registrada por volta de 0h05, na Rua Scaion, durante patrulhamento em uma área já conhecida por atividades ilícitas.

Segundo os agentes, a equipe flagrou a mulher entregando dinheiro a outra pessoa. Ao perceber a presença das viaturas, ela correu para dentro de uma residência.