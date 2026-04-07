Uma ação da GCM (Guarda Civil Municipal) na madrugada desta terça-feira (7) resultou na prisão de uma mulher suspeita de tráfico de drogas no bairro São José, em Jaguariúna.
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A ocorrência foi registrada por volta de 0h05, na Rua Scaion, durante patrulhamento em uma área já conhecida por atividades ilícitas.
Segundo os agentes, a equipe flagrou a mulher entregando dinheiro a outra pessoa. Ao perceber a presença das viaturas, ela correu para dentro de uma residência.
Com apoio da Polícia Militar, os guardas entraram no imóvel e encontraram a suspeita tentando se desfazer das drogas no vaso sanitário, mas sem sucesso.
Foram apreendidos 37 ependorfs de cocaína e 13 porções de maconha.
No local, também estava o namorado da mulher, com quem os agentes encontraram uma balança de precisão e R$ 30 em dinheiro.
A dupla foi conduzida à delegacia. A mulher permaneceu presa à disposição da Justiça, enquanto o caso segue sob investigação.