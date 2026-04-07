A GCM (Guarda Civil Municipal) de Valinhos prendeu em flagrante um ajudante de pedreiro, de 20 anos, acusado de tráfico de drogas. A ação ocorreu nas proximidades de duas escolas municipais, entre a Rua João Bissoto Filho e uma praça da região.

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Segundo a corporação, durante patrulhamento preventivo, os agentes notaram um jovem que demonstrou nervosismo e mudou bruscamente de direção ao ver as viaturas.

Na abordagem inicial, foram encontradas com ele duas porções de maconha do tipo haxixe. O suspeito afirmou que havia adquirido a droga por R$ 10 de um homem que estaria em uma praça próxima.