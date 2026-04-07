A GCM (Guarda Civil Municipal) de Valinhos prendeu em flagrante um ajudante de pedreiro, de 20 anos, acusado de tráfico de drogas. A ação ocorreu nas proximidades de duas escolas municipais, entre a Rua João Bissoto Filho e uma praça da região.
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Segundo a corporação, durante patrulhamento preventivo, os agentes notaram um jovem que demonstrou nervosismo e mudou bruscamente de direção ao ver as viaturas.
Na abordagem inicial, foram encontradas com ele duas porções de maconha do tipo haxixe. O suspeito afirmou que havia adquirido a droga por R$ 10 de um homem que estaria em uma praça próxima.
Com base nas informações, as equipes seguiram até o local indicado e localizaram o segundo suspeito. Com ele, foram apreendidos R$ 33 em dinheiro e dois celulares.
Durante a operação, com apoio de um cão farejador, os agentes localizaram dentro de um bueiro uma sacola contendo diversas porções de drogas:
25 papelotes de maconha, 5 de haxixe, 64 ependorfs de cocaína e 13 papelotes de crack.
O comprador foi conduzido à delegacia e indiciado por porte de entorpecentes, sendo posteriormente liberado.
Já o ajudante de pedreiro teve a prisão em flagrante ratificada por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça.