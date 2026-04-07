Um homem de 65 anos morreu na noite de domingo (5) após sofrer um acidente com uma bicicleta motorizada em Santa Bárbara d’Oeste.
A vítima foi identificada como Wilson da Silva Lima. O acidente ocorreu por volta das 20h, na Rua Pedro Martins Sobrinho, no bairro Jardim das Orquídeas.
Segundo as informações, Wilson trafegava pela via quando perdeu o controle da direção em uma curva acentuada e colidiu contra uma cerca.
Com o impacto, ele caiu ao solo e ficou inconsciente.
Uma equipe de resgate foi acionada e prestou os primeiros atendimentos no local. O homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal Afonso Ramos, mas não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Científica realizou perícia no local. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil.