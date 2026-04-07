07 de abril de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ACIDENTE FATAL

Idoso de 65 anos morre após acidente com bike motorizada

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo Pessoal
Wilson da Silva Lima perdeu o controle em curva e bateu contra cerca; caso será investigado pela Polícia Civil.
Wilson da Silva Lima perdeu o controle em curva e bateu contra cerca; caso será investigado pela Polícia Civil.

Um homem de 65 anos morreu na noite de domingo (5) após sofrer um acidente com uma bicicleta motorizada em Santa Bárbara d’Oeste.

A vítima foi identificada como Wilson da Silva Lima. O acidente ocorreu por volta das 20h, na Rua Pedro Martins Sobrinho, no bairro Jardim das Orquídeas.

Segundo as informações, Wilson trafegava pela via quando perdeu o controle da direção em uma curva acentuada e colidiu contra uma cerca.

Com o impacto, ele caiu ao solo e ficou inconsciente.

Uma equipe de resgate foi acionada e prestou os primeiros atendimentos no local. O homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal Afonso Ramos, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Científica realizou perícia no local. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil.

Comentários

Comentários