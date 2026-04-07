Uma caminhonete invadiu a Escola Municipal Araúna Casa da Criança, no Jardim dos Lírios, em Americana, na madrugada de segunda-feira (6). Apesar do impacto, ninguém ficou ferido e as aulas ocorreram normalmente.

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O caso foi registrado por volta das 3h30, na Rua dos Colibris.

Segundo a Gama (Guarda Municipal de Americana), o condutor de uma Volkswagen Amarok, de 23 anos, perdeu o controle da direção e invadiu as dependências da unidade escolar.