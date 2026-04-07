Uma caminhonete invadiu a Escola Municipal Araúna Casa da Criança, no Jardim dos Lírios, em Americana, na madrugada de segunda-feira (6). Apesar do impacto, ninguém ficou ferido e as aulas ocorreram normalmente.
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O caso foi registrado por volta das 3h30, na Rua dos Colibris.
Segundo a Gama (Guarda Municipal de Americana), o condutor de uma Volkswagen Amarok, de 23 anos, perdeu o controle da direção e invadiu as dependências da unidade escolar.
Com o impacto, o veículo rompeu o alambrado, atingiu estruturas internas e danificou um rancho e brinquedos do parquinho.
O motorista afirmou que perdeu o controle ao tentar desviar de uma criança que estava na rua. Ele disse não ter ingerido bebida alcoólica, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro.
Durante a abordagem, os agentes constataram que o jovem não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
Ele foi autuado pelas infrações de trânsito, e o veículo foi recolhido ao pátio municipal, já que nenhum condutor habilitado foi apresentado.