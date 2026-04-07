07 de abril de 2026
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FOGO

Incêndio atinge apartamento e destrói 80% do imóvel

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Defesa Civil
Fogo começou em quarto e destruiu 80% do imóvel; Defesa Civil interditou o apartamento, em Americana.
Fogo começou em quarto e destruiu 80% do imóvel; Defesa Civil interditou o apartamento, em Americana.

Um apartamento foi atingido por um incêndio na segunda-feira (6), em Americana. Ninguém ficou ferido.

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O imóvel fica no segundo andar do residencial Vida Nova 2, no bairro Balneário Salto Grande, na região da Praia Azul.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 6h40 em um dos quartos e se espalharam rapidamente pelos demais cômodos.

Duas equipes foram mobilizadas e conseguiram controlar o fogo após cerca de 40 minutos, mas o incêndio consumiu aproximadamente 80% do apartamento.

No momento do ocorrido, não havia moradores no local. A proprietária chegou pouco depois e encontrou a unidade já tomada pelas chamas.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas.

A Defesa Civil esteve no local, avaliou as condições estruturais e interditou o imóvel.

O caso foi registrado no plantão policial da cidade.

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