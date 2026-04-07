Um apartamento foi atingido por um incêndio na segunda-feira (6), em Americana. Ninguém ficou ferido.

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O imóvel fica no segundo andar do residencial Vida Nova 2, no bairro Balneário Salto Grande, na região da Praia Azul.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 6h40 em um dos quartos e se espalharam rapidamente pelos demais cômodos.