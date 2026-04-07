Um apartamento foi atingido por um incêndio na segunda-feira (6), em Americana. Ninguém ficou ferido.
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O imóvel fica no segundo andar do residencial Vida Nova 2, no bairro Balneário Salto Grande, na região da Praia Azul.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 6h40 em um dos quartos e se espalharam rapidamente pelos demais cômodos.
Duas equipes foram mobilizadas e conseguiram controlar o fogo após cerca de 40 minutos, mas o incêndio consumiu aproximadamente 80% do apartamento.
No momento do ocorrido, não havia moradores no local. A proprietária chegou pouco depois e encontrou a unidade já tomada pelas chamas.
As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas.
A Defesa Civil esteve no local, avaliou as condições estruturais e interditou o imóvel.
O caso foi registrado no plantão policial da cidade.