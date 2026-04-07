A terça-feira (7) será marcada por tempo firme e temperaturas elevadas na RMC (Região Metropolitana de Campinas).
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De acordo com os institutos de meteorologia, a probabilidade de chuva é baixa em toda a região, com termômetros variando entre 21°C e 31°C.
O cenário é semelhante ao restante do estado de São Paulo, onde também não há previsão de precipitações significativas.
Até o momento, não existem alertas meteorológicos para a região.
As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.