A terça-feira (7) será marcada por tempo firme e temperaturas elevadas na RMC (Região Metropolitana de Campinas).

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De acordo com os institutos de meteorologia, a probabilidade de chuva é baixa em toda a região, com termômetros variando entre 21°C e 31°C.

O cenário é semelhante ao restante do estado de São Paulo, onde também não há previsão de precipitações significativas.