07 de abril de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Terça terá sol, calor e máxima de 31°C na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Dia será de sol forte, calor e baixa chance de chuva em toda a região de Campinas.
Dia será de sol forte, calor e baixa chance de chuva em toda a região de Campinas.

terça-feira (7) será marcada por tempo firme e temperaturas elevadas na RMC (Região Metropolitana de Campinas).

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De acordo com os institutos de meteorologia, a probabilidade de chuva é baixa em toda a região, com termômetros variando entre 21°C e 31°C.

O cenário é semelhante ao restante do estado de São Paulo, onde também não há previsão de precipitações significativas.

Até o momento, não existem alertas meteorológicos para a região.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.

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