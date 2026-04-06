Campinas tem 10.767 crianças e adolescentes com a vacinação contra a dengue incompleta, segundo dados atualizados pela Secretaria de Saúde. O número acende um alerta em meio ao avanço da doença na cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o último balanço do painel de arboviroses, atualizado até esta segunda-feira (6), o município já registra 1.544 casos confirmados de dengue em 2026, sem mortes até o momento.

Desde o início da campanha, em abril de 2024, foram aplicadas 61.167 doses do imunizante em jovens de 10 a 14 anos. Desse total, 37.517 receberam a primeira dose e 23.650 completaram o esquema vacinal com a segunda aplicação.