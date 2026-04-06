Campinas tem 10.767 crianças e adolescentes com a vacinação contra a dengue incompleta, segundo dados atualizados pela Secretaria de Saúde. O número acende um alerta em meio ao avanço da doença na cidade.
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De acordo com o último balanço do painel de arboviroses, atualizado até esta segunda-feira (6), o município já registra 1.544 casos confirmados de dengue em 2026, sem mortes até o momento.
Desde o início da campanha, em abril de 2024, foram aplicadas 61.167 doses do imunizante em jovens de 10 a 14 anos. Desse total, 37.517 receberam a primeira dose e 23.650 completaram o esquema vacinal com a segunda aplicação.
A população-alvo da estratégia em Campinas é de 65.265 pessoas. Além dos que estão com atraso, outros 3.100 jovens ainda aguardam o intervalo necessário entre as doses.
A Secretaria de Saúde reforça que a proteção efetiva depende da conclusão do esquema completo. “A vacina contra a dengue é uma importante ferramenta de prevenção, mas sua eficácia depende do esquema vacinal completo”, afirma a coordenadora do Programa de Imunização, Chaúla Vizelli.
Tecnologia para ampliar cobertura
Para aumentar a adesão, a Prefeitura de Campinas utiliza uma assistente virtual de saúde que envia lembretes por WhatsApp a moradores com vacinação incompleta.
As mensagens são encaminhadas pelo número oficial do sistema de saúde municipal e têm como objetivo alertar famílias sobre a necessidade de retornar às unidades para completar a imunização.
Como se vacinar
A vacina está disponível nos Centros de Saúde da cidade, sem necessidade de agendamento. Para receber a dose, é preciso apresentar documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação.
Crianças e adolescentes devem estar acompanhados dos responsáveis ou apresentar autorização.
A orientação das autoridades é clara: manter a vacinação em dia é uma das principais formas de reduzir o impacto da dengue, especialmente em um cenário de aumento de casos.