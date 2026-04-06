A crise envolvendo a retirada de bancas no Centro de Campinas terá um novo capítulo nesta semana. O Condepacc (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas) volta a analisar o tema na reunião marcada para quinta-feira, dia 9 de abril, quando deve discutir a chamada “modulação dos efeitos” da decisão que determinou a retirada das estruturas.

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O termo, que ganhou destaque após ser citado pelo prefeito Dário Saadi, será central no debate. Na prática, modular significa ajustar como e quando uma decisão será aplicada, sem mudar o conteúdo principal da regra.

Isso abre espaço para alternativas como ampliar prazos, aplicar a decisão parcialmente ou preservar situações já existentes, reduzindo impactos imediatos sobre os permissionários.