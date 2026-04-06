A Prefeitura de Indaiatuba anunciou que a tarifa zero no transporte coletivo municipal passa a valer aos domingos a partir do dia 12 de abril.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A gratuidade será aplicada em todas as linhas e horários, abrangendo todo o território da cidade. A medida faz parte do Programa Municipal de Mobilidade Urbana (Promob) e foi anunciada pelo prefeito Dr. Custódio Tavares.

Segundo a administração, a iniciativa busca ampliar o acesso ao transporte público e incentivar o uso do sistema como alternativa de deslocamento, além de promover inclusão e qualidade de vida.