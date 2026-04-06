A Prefeitura de Indaiatuba anunciou que a tarifa zero no transporte coletivo municipal passa a valer aos domingos a partir do dia 12 de abril.
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A gratuidade será aplicada em todas as linhas e horários, abrangendo todo o território da cidade. A medida faz parte do Programa Municipal de Mobilidade Urbana (Promob) e foi anunciada pelo prefeito Dr. Custódio Tavares.
Segundo a administração, a iniciativa busca ampliar o acesso ao transporte público e incentivar o uso do sistema como alternativa de deslocamento, além de promover inclusão e qualidade de vida.
A implantação da medida foi precedida por estudos técnicos que avaliaram impactos operacionais e a sustentabilidade do sistema, garantindo a viabilidade da tarifa zero.
Para utilizar o benefício, os passageiros deverão usar o cartão eletrônico do sistema, independentemente da modalidade, o que permite controle da operação e organização do serviço.
Quem ainda não possui o cartão pode emitir a primeira via gratuitamente, mediante apresentação de documentos no ponto de atendimento da SOU.
Como complemento à iniciativa, a Prefeitura também informou que a linha 325 passará a atender o Parque do Mirim aos domingos, ampliando o acesso a áreas de lazer.
A medida reforça a política municipal voltada à mobilidade urbana e estimula o uso do transporte coletivo com impacto direto na circulação e na inclusão social.