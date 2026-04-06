06 de abril de 2026
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
HOLAMBRA

Coletor de lixo é internado após ser atropelado por motociclista

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Roberto Torrecilhas
O atropelamento ocorreu enquanto o coletor exercia sua função. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

Um trabalhador da coleta de lixo ficou ferido após ser atropelado por uma motocicleta no sábado (4), no Jardim das Tulipas, em Holambra.

O acidente ocorreu enquanto o coletor exercia suas funções, e as circunstâncias ainda serão investigadas.

De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), os agentes foram acionados e encontraram tanto a vítima quanto o motociclista caídos no local.

Ambos foram socorridos e encaminhados à Policlínica de Holambra. O condutor da moto recebeu atendimento e foi liberado.

Já o trabalhador segue internado, aguardando transferência para uma unidade hospitalar de maior complexidade.

A Polícia Científica realizou perícia no local. O caso foi registrado no plantão policial de Jaguariúna e será investigado pela Delegacia de Holambra.

Comentários

Comentários