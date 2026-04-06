Um trabalhador da coleta de lixo ficou ferido após ser atropelado por uma motocicleta no sábado (4), no Jardim das Tulipas, em Holambra.
O acidente ocorreu enquanto o coletor exercia suas funções, e as circunstâncias ainda serão investigadas.
De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), os agentes foram acionados e encontraram tanto a vítima quanto o motociclista caídos no local.
Ambos foram socorridos e encaminhados à Policlínica de Holambra. O condutor da moto recebeu atendimento e foi liberado.
Já o trabalhador segue internado, aguardando transferência para uma unidade hospitalar de maior complexidade.
A Polícia Científica realizou perícia no local. O caso foi registrado no plantão policial de Jaguariúna e será investigado pela Delegacia de Holambra.