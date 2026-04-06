06 de abril de 2026
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JAGUARIÚNA

Carro cai de estacionamento de mercado e idosa fica ferida

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Roberto Torrecilhas
Acidente aconteceu em Jaguariúna
Acidente aconteceu em Jaguariúna

Um acidente assustou moradores de Jaguariúna na manhã deste sábado (4), após um carro cair do estacionamento de um supermercado e parar na calçada.

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A queda ocorreu por volta das 9h20, na Rua Júlia Bueno.

Segundo informações iniciais, a motorista perdeu o controle do veículo, colidiu contra a grade de proteção do estacionamento e, na sequência, o carro acabou caindo para a via.

Uma pessoa idosa ficou ferida, conforme relatos de testemunhas.

Procurada, a Guarda Municipal de Jaguariúna informou que, até o momento, não há detalhes sobre as causas do acidente nem sobre o estado de saúde da vítima.

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