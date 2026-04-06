Um acidente assustou moradores de Jaguariúna na manhã deste sábado (4), após um carro cair do estacionamento de um supermercado e parar na calçada.

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A queda ocorreu por volta das 9h20, na Rua Júlia Bueno.

Segundo informações iniciais, a motorista perdeu o controle do veículo, colidiu contra a grade de proteção do estacionamento e, na sequência, o carro acabou caindo para a via.