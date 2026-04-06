06 de abril de 2026
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MEIO AMBIENTE

Guarda Municipal de Indaiatuba resgata maritaca ferida na perna

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Após a contenção, a ave foi encaminhada ao Centro de Reabilitação Animal da Prefeitura de Indaiatuba, onde recebeu atendimento veterinário.
Após a contenção, a ave foi encaminhada ao Centro de Reabilitação Animal da Prefeitura de Indaiatuba, onde recebeu atendimento veterinário.

GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba resgatou uma maritaca no bairro Jardim Morada do Sol, após o animal ser encontrado com lesão em uma das pernas.

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O chamado foi registrado pelo COI (Centro de Operações e Inteligência), por meio do telefone de emergência 153. Um morador da Rua Antônio Cantelli informou que a ave estava machucada dentro de sua residência.

Uma equipe do GAM (Grupamento Ambiental) foi enviada ao local e realizou a captura com técnicas adequadas de manejo, garantindo a segurança do animal.

Após a contenção, a maritaca foi encaminhada ao Centro de Reabilitação Animal da Prefeitura, onde recebeu atendimento veterinário.

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