A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba resgatou uma maritaca no bairro Jardim Morada do Sol, após o animal ser encontrado com lesão em uma das pernas.

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O chamado foi registrado pelo COI (Centro de Operações e Inteligência), por meio do telefone de emergência 153. Um morador da Rua Antônio Cantelli informou que a ave estava machucada dentro de sua residência.

Uma equipe do GAM (Grupamento Ambiental) foi enviada ao local e realizou a captura com técnicas adequadas de manejo, garantindo a segurança do animal.