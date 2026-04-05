A Câmara Municipal de Campinas vota, nesta segunda-feira (6), dois projetos que envolvem tecnologia e políticas públicas: a automação no corte e religação do fornecimento de água e a criação de uma plataforma digital para adoção de animais.
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As propostas serão analisadas em primeira discussão durante a 18ª Reunião Ordinária de 2026, marcada para as 18h, no plenário.
Automação no fornecimento de água
Um dos projetos, de autoria do vereador Higor Diego, estabelece diretrizes para a automatização dos serviços de suspensão e restabelecimento de água.
A proposta prevê a realização de estudos técnicos para avaliar a implantação de tecnologias como medidores inteligentes, válvulas automatizadas e sistemas integrados de gestão.
O texto também determina que qualquer implementação deve respeitar os direitos do consumidor, incluindo comunicação prévia e possibilidade de contestação.
Plataforma de adoção de animais
Outro projeto, apresentado pelo vereador Marcelo Silva, propõe a criação de uma Central Virtual para Adoção de Cães e Gatos.
A ideia é disponibilizar um espaço digital nos canais oficiais da Prefeitura para divulgar animais resgatados, vítimas de abandono ou acolhidos por ONGs e protetores independentes.
Segundo o autor, a iniciativa busca ampliar o acesso da população à adoção e fortalecer ações de proteção animal. “Campinas possui uma significativa população de cães e gatos em situação de abandono, o que demanda ações mais efetivas e integradas de controle populacional, estímulo à adoção e conscientização social. A criação de uma plataforma digital de adoção representa um avanço no uso da tecnologia em prol de políticas públicas inclusivas, transparentes e acessíveis”, afirmou.
O projeto também prevê ações de conscientização sobre guarda responsável, vacinação e cuidados básicos, como forma de reduzir o abandono.
As propostas seguem agora para votação em plenário e, se aprovadas, avançam na tramitação legislativa.