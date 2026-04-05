A Câmara Municipal de Campinas vota, nesta segunda-feira (6), dois projetos que envolvem tecnologia e políticas públicas: a automação no corte e religação do fornecimento de água e a criação de uma plataforma digital para adoção de animais.

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As propostas serão analisadas em primeira discussão durante a 18ª Reunião Ordinária de 2026, marcada para as 18h, no plenário.

Automação no fornecimento de água

Um dos projetos, de autoria do vereador Higor Diego, estabelece diretrizes para a automatização dos serviços de suspensão e restabelecimento de água.