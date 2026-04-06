O setor de alimentação fora do lar voltou a ganhar força na Região Metropolitana de Campinas (RMC) e apresentou, em fevereiro, o melhor desempenho na geração de empregos formais dos últimos 26 meses.

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Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho, apontam 4 mil contratações e 3.021 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 979 novas vagas com carteira assinada nos 20 municípios da região.

O resultado também tem peso no cenário estadual. As contratações da RMC representam 9,56% de todas as vagas criadas no setor em São Paulo, que somou 10.241 novos postos no mesmo período.