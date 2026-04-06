A Secretaria de Educação de Campinas instituiu um comitê permanente para acompanhar e qualificar o desempenho dos alunos da rede municipal. A medida foi oficializada em resolução publicada no Diário Oficial.

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Chamado de Comap (Comitê de Monitoramento das Aprendizagens), o grupo integra o plano de ações lançado pela Prefeitura em fevereiro, que tem como foco principal melhorar os indicadores educacionais, especialmente os de alfabetização.

O comitê terá a função de acompanhar o aprendizado de estudantes da educação infantil, do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de propor medidas para aperfeiçoar os processos pedagógicos.