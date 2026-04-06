A Secretaria de Educação de Campinas instituiu um comitê permanente para acompanhar e qualificar o desempenho dos alunos da rede municipal. A medida foi oficializada em resolução publicada no Diário Oficial.
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Chamado de Comap (Comitê de Monitoramento das Aprendizagens), o grupo integra o plano de ações lançado pela Prefeitura em fevereiro, que tem como foco principal melhorar os indicadores educacionais, especialmente os de alfabetização.
O comitê terá a função de acompanhar o aprendizado de estudantes da educação infantil, do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de propor medidas para aperfeiçoar os processos pedagógicos.
Na prática, o Comap vai trabalhar com diferentes fontes de informação, como:
- avaliações realizadas pelos professores;
- dados de rendimento e frequência;
- acompanhamento dos planos pedagógicos;
- resultados de avaliações externas.
A proposta também inclui coordenar a implementação de políticas públicas educacionais, tanto municipais quanto aquelas desenvolvidas em parceria com os governos estadual e federal.
Segundo a secretária de Educação, Patrícia Adolf Lutz, a iniciativa busca dar mais precisão ao acompanhamento já realizado nas escolas. “O acompanhamento das aprendizagens é realizado por todos os profissionais de educação de Campinas no cotidiano. A criação deste comitê, entretanto, qualifica essa atividade ao garantir um olhar específico e analítico sobre o andamento dos trabalhos. Será importante também para agilizar a implantação e desenvolvimentos de políticas públicas, sejam elas próprias ou firmadas com outros entes federados, e contribuir na avaliação institucional participativa”, afirmou.
Como vai funcionar
O comitê será vinculado ao Departamento Pedagógico e atuará de forma integrada com os Núcleos de Ação Educativa Descentralizada (Naeds), além de outras áreas da secretaria.
A equipe será formada por três profissionais do magistério:
- Fernanda Torresan Marcelino;
- Lucas da Silva Moreira;
- Rachel Teixeira de Carvalho.