06 de abril de 2026
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EDUCAÇÃO EM FOCO

Campinas cria comitê para tentar melhorar aprendizado nas escolas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Prefeitura cria grupo permanente para monitorar aprendizagem e melhorar indicadores educacionais na rede municipal.
Prefeitura cria grupo permanente para monitorar aprendizagem e melhorar indicadores educacionais na rede municipal.

Secretaria de Educação de Campinas instituiu um comitê permanente para acompanhar e qualificar o desempenho dos alunos da rede municipal. A medida foi oficializada em resolução publicada no Diário Oficial.

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Chamado de Comap (Comitê de Monitoramento das Aprendizagens), o grupo integra o plano de ações lançado pela Prefeitura em fevereiro, que tem como foco principal melhorar os indicadores educacionais, especialmente os de alfabetização.

O comitê terá a função de acompanhar o aprendizado de estudantes da educação infantil, do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de propor medidas para aperfeiçoar os processos pedagógicos.

Na prática, o Comap vai trabalhar com diferentes fontes de informação, como:

  • avaliações realizadas pelos professores;
  • dados de rendimento e frequência;
  • acompanhamento dos planos pedagógicos;
  • resultados de avaliações externas.

A proposta também inclui coordenar a implementação de políticas públicas educacionais, tanto municipais quanto aquelas desenvolvidas em parceria com os governos estadual e federal.

Segundo a secretária de Educação, Patrícia Adolf Lutz, a iniciativa busca dar mais precisão ao acompanhamento já realizado nas escolas. “O acompanhamento das aprendizagens é realizado por todos os profissionais de educação de Campinas no cotidiano. A criação deste comitê, entretanto, qualifica essa atividade ao garantir um olhar específico e analítico sobre o andamento dos trabalhos. Será importante também para agilizar a implantação e desenvolvimentos de políticas públicas, sejam elas próprias ou firmadas com outros entes federados, e contribuir na avaliação institucional participativa”, afirmou.

Como vai funcionar

O comitê será vinculado ao Departamento Pedagógico e atuará de forma integrada com os Núcleos de Ação Educativa Descentralizada (Naeds), além de outras áreas da secretaria.

A equipe será formada por três profissionais do magistério:

  • Fernanda Torresan Marcelino;
  • Lucas da Silva Moreira;
  • Rachel Teixeira de Carvalho.

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