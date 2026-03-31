A crise envolvendo a retirada de 52 bancas comerciais do Centro de Campinas ganhou novos desdobramentos. Após reunião com permissionários nesta terça-feira (31), a Prefeitura se comprometeu a apresentar, até o próximo 13 de abril, um plano definitivo para resolver a situação.

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O encontro foi conduzido pela Setec e contou com a participação de trabalhadores afetados e representantes da Câmara Municipal de Campinas. A proposta em elaboração deverá seguir critérios técnicos exigidos para instalação de quiosques em áreas urbanas.

Condepacc aciona MP

O caso ganhou mais tensão com a atuação do Condepacc, que já comunicou o Ministério Público sobre a situação e pediu celeridade na solução.