Um registro raro reforça a importância ambiental da ARIE Mata de Santa Genebra, em Campinas. Câmeras de monitoramento instaladas na reserva flagraram a presença de um gato-mourisco, espécie de felino silvestre pouco avistada na região.

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A imagem foi captada no fim de 2025 e faz parte de uma pesquisa conduzida pela estudante Camila Mateus Almeida dos Santos, do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, sob orientação do professor Raul Costa Pereira.

Segundo o biólogo Thomaz Barrella, o registro representa um avanço importante. “Embora o felino já tivesse sido avistado anteriormente por biólogos da Fundação, esta é a primeira vez que a espécie é registrada por meio de imagem na Mata de Santa Genebra, o que representa um avanço importante para o monitoramento da fauna local”, afirmou.