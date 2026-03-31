A Unicamp lançou uma nova iniciativa voltada ao enfrentamento de situações de violência e assédio dentro da comunidade acadêmica. A campanha permanente “Viver a Unicamp” foi apresentada oficialmente nesta segunda-feira (30) e tem como objetivo fortalecer uma cultura baseada no respeito e no diálogo.

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A proposta busca sensibilizar estudantes, professores e funcionários sobre diferentes formas de violência, além de ampliar os canais de acolhimento e denúncia disponíveis na instituição.

Durante o lançamento, o reitor Paulo Cesar Montagner destacou o caráter contínuo da iniciativa.

“A ideia de uma campanha perene é justamente para que ela possa ser algo em que todos se sintam engajados na busca por um ambiente colaborativo, tentando promover mais relações de afeto e de respeito no trabalho”, afirmou.