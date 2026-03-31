Uma operação conjunta apreendeu dois veículos que realizavam transporte escolar de forma irregular em Vinhedo, na segunda-feira (30).

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A ação contou com a participação da Artesp, do Departamento de Trânsito e da GCM (Guarda Civil Municipal).

Durante a fiscalização, os agentes flagraram os veículos transportando estudantes entre municípios sem a autorização exigida, caracterizando transporte irregular.