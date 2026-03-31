31 de março de 2026
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FISCALIZAÇÃO

Operação da Artesp apreende 2 vans escolares ilegais em Vinhedo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Veículos faziam transporte intermunicipal sem autorização e foram recolhidos durante operação conjunta.
Veículos faziam transporte intermunicipal sem autorização e foram recolhidos durante operação conjunta.

Uma operação conjunta apreendeu dois veículos que realizavam transporte escolar de forma irregular em Vinhedo, na segunda-feira (30).

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A ação contou com a participação da Artesp, do Departamento de Trânsito e da GCM (Guarda Civil Municipal).

Durante a fiscalização, os agentes flagraram os veículos transportando estudantes entre municípios sem a autorização exigida, caracterizando transporte irregular.

Diante da infração, os veículos foram guinchados e passarão por processo de regularização.

Segundo a Artesp, a operação tem como objetivo coibir o transporte clandestino e garantir a segurança dos alunos, além de assegurar o cumprimento das normas vigentes.

O Departamento de Trânsito e a GCM de Vinhedo atuaram no apoio à fiscalização.

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