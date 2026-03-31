Uma operação conjunta apreendeu dois veículos que realizavam transporte escolar de forma irregular em Vinhedo, na segunda-feira (30).
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A ação contou com a participação da Artesp, do Departamento de Trânsito e da GCM (Guarda Civil Municipal).
Durante a fiscalização, os agentes flagraram os veículos transportando estudantes entre municípios sem a autorização exigida, caracterizando transporte irregular.
Diante da infração, os veículos foram guinchados e passarão por processo de regularização.
Segundo a Artesp, a operação tem como objetivo coibir o transporte clandestino e garantir a segurança dos alunos, além de assegurar o cumprimento das normas vigentes.
O Departamento de Trânsito e a GCM de Vinhedo atuaram no apoio à fiscalização.