Um homem foi preso acusado de agredir a ex-companheira com uma arma de fogo no Parque Santo André, em Hortolândia.

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A ocorrência foi registrada na Rua Pico do Itatiaia, após a própria vítima acionar a Polícia Militar e relatar as agressões, além de danos ao celular e ao veículo.

Com base nas informações, os agentes localizaram o suspeito nas proximidades. Durante a abordagem, ele tentou se livrar da arma utilizada no crime.