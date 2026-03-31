31 de março de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso por agredir ex com arma e destruir carro e celular

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Suspeito tentou descartar arma com numeração suprimida e confessou agressões contra a ex-companheira.
Suspeito tentou descartar arma com numeração suprimida e confessou agressões contra a ex-companheira.

Um homem foi preso acusado de agredir a ex-companheira com uma arma de fogo no Parque Santo André, em Hortolândia.

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A ocorrência foi registrada na Rua Pico do Itatiaia, após a própria vítima acionar a Polícia Militar e relatar as agressões, além de danos ao celular e ao veículo.

Com base nas informações, os agentes localizaram o suspeito nas proximidades. Durante a abordagem, ele tentou se livrar da arma utilizada no crime.

No local, foi apreendida uma pistola Glock calibre .380, com numeração suprimida, além de munições intactas.

O homem confessou os crimes e foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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