A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba apreendeu mais de 700 porções de entorpecentes e prendeu um jovem de 18 anos por tráfico de drogas no Jardim Morada do Sol.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Equipes da Romu (Rondas Ostensivas Municipais) realizavam patrulhamento pela Rua Coronel Júlio Pereira de Blum quando suspeitaram de um homem em um ponto conhecido pelo comércio de drogas.

Durante a abordagem, foram encontradas 28 porções de maconha e 28 microtubos com cocaína. O jovem confessou que levaria o material para o ponto de venda e afirmou que seria a primeira vez no tráfico.