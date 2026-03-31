A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba apreendeu mais de 700 porções de entorpecentes e prendeu um jovem de 18 anos por tráfico de drogas no Jardim Morada do Sol.
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Equipes da Romu (Rondas Ostensivas Municipais) realizavam patrulhamento pela Rua Coronel Júlio Pereira de Blum quando suspeitaram de um homem em um ponto conhecido pelo comércio de drogas.
Durante a abordagem, foram encontradas 28 porções de maconha e 28 microtubos com cocaína. O jovem confessou que levaria o material para o ponto de venda e afirmou que seria a primeira vez no tráfico.
Na sequência, ele indicou que havia mais entorpecentes em sua residência e entregou espontaneamente uma mochila.
Dentro do objeto, os agentes localizaram 449 porções de maconha, 522 porções de maconha com mistura sintética, 134 porções de haxixe, além de diversos ependorfes vazios utilizados para embalar drogas.
O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. Todo o material foi apreendido e apresentado à autoridade policial.