A RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve enfrentar um período de instabilidade a partir desta terça-feira (31), com previsão de chuvas e temporais ao longo da semana.
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O cenário é influenciado por um VCAN (Vórtice Ciclônico de Altos Níveis), sistema que favorece a formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva frequentes.
Para esta terça, a previsão indica céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva a partir do final da manhã. As precipitações podem ocorrer em forma de pancadas ou temporais, com maior intensidade entre a tarde e a noite, podendo ser recorrentes ao longo do dia.
Os principais riscos estão associados a raios e chuva localmente forte, ainda que de forma mais isolada.
A orientação é para que a população fique atenta a trovoadas e mudanças rápidas no tempo, evitando exposição a áreas de risco durante períodos de chuva intensa.
As temperaturas devem variar entre 19°C e 26°C, com sensação mais amena em comparação aos dias anteriores.
As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.