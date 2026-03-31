31 de março de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
PREVISÃO DO TEMPO

Fenômeno traz chuva e risco de tempestades à RMC nesta terça

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
A recomendação é que a população fique atenta a sinais como trovoadas e aumento repentino da intensidade da chuva, evitando exposição a situações de perigo.
A recomendação é que a população fique atenta a sinais como trovoadas e aumento repentino da intensidade da chuva, evitando exposição a situações de perigo.

RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve enfrentar um período de instabilidade a partir desta terça-feira (31), com previsão de chuvas e temporais ao longo da semana.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O cenário é influenciado por um VCAN (Vórtice Ciclônico de Altos Níveis), sistema que favorece a formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva frequentes.

Para esta terça, a previsão indica céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva a partir do final da manhã. As precipitações podem ocorrer em forma de pancadas ou temporais, com maior intensidade entre a tarde e a noite, podendo ser recorrentes ao longo do dia.

Os principais riscos estão associados a raios e chuva localmente forte, ainda que de forma mais isolada.

A orientação é para que a população fique atenta a trovoadas e mudanças rápidas no tempo, evitando exposição a áreas de risco durante períodos de chuva intensa.

As temperaturas devem variar entre 19°C e 26°C, com sensação mais amena em comparação aos dias anteriores.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.

Comentários

Comentários