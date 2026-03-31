A RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve enfrentar um período de instabilidade a partir desta terça-feira (31), com previsão de chuvas e temporais ao longo da semana.

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O cenário é influenciado por um VCAN (Vórtice Ciclônico de Altos Níveis), sistema que favorece a formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva frequentes.

Para esta terça, a previsão indica céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva a partir do final da manhã. As precipitações podem ocorrer em forma de pancadas ou temporais, com maior intensidade entre a tarde e a noite, podendo ser recorrentes ao longo do dia.