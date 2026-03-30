A partir desta segunda-feira (30), todos os centros de saúde de Campinas passam a oferecer a vacinação contra a gripe para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

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A campanha foi iniciada no último sábado (28), durante o chamado Dia D, com mobilização em diferentes regiões da cidade. Agora, a estratégia entra em uma nova fase, com a ampliação do acesso à imunização na rede municipal.

De acordo com a Secretaria de Saúde, as doses estarão disponíveis nas unidades até o dia 30 de maio, sem necessidade de agendamento. Para se vacinar, é preciso apresentar documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação.