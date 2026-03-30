A partir desta segunda-feira (30), todos os centros de saúde de Campinas passam a oferecer a vacinação contra a gripe para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.
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A campanha foi iniciada no último sábado (28), durante o chamado Dia D, com mobilização em diferentes regiões da cidade. Agora, a estratégia entra em uma nova fase, com a ampliação do acesso à imunização na rede municipal.
De acordo com a Secretaria de Saúde, as doses estarão disponíveis nas unidades até o dia 30 de maio, sem necessidade de agendamento. Para se vacinar, é preciso apresentar documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação.
A orientação é que a população apta procure os postos o quanto antes, especialmente por conta da chegada do outono e do inverno, períodos em que há aumento das doenças respiratórias.
Durante o lançamento da campanha, o prefeito em exercício, Wanderley de Almeida, destacou a mobilização das equipes. "Iniciamos a campanha de vacinação contra a Influenza protegendo a população justamente no período em que as doenças respiratórias tendem a aumentar, com a chegada do outono e do inverno. Quero destacar que essa ação é fruto do trabalho conjunto das nossas equipes de saúde, que estão mobilizadas em todas as regiões da cidade para garantir acesso fácil, rápido e seguro à vacina", afirmou.
Quem pode se vacinar?
A campanha é voltada aos chamados grupos prioritários, que incluem: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, além de pessoas com doenças crônicas.
Também fazem parte do público-alvo profissionais da saúde e da educação, forças de segurança, pessoas com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, dos Correios, além de pessoas em situação de rua e integrantes do sistema prisional.
No caso das crianças que recebem a vacina pela primeira vez, são necessárias duas doses, com intervalo de 30 dias.
A meta da campanha é atingir 90% de cobertura vacinal entre os principais grupos definidos pelo calendário nacional.