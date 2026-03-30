A Unicamp afirmou, em nota divulgada neste domingo (29), que o furto de materiais de pesquisa do Instituto de Biologia foi um “caso isolado” e ocorreu em meio a “circunstâncias atípicas”, atualmente investigadas pelas autoridades.

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Segundo a universidade, os laboratórios classificados como nível de biossegurança 3 (NB-3) operam com protocolos rigorosos e seguem normas de segurança. A instituição destacou ainda que não há organismos geneticamente modificados (OGM) entre os materiais envolvidos no caso.

A reitoria informou que, ao tomar conhecimento da ocorrência, acionou imediatamente a Polícia Federal e a Anvisa, o que possibilitou a rápida localização das amostras. A universidade também confirmou a abertura de sindicância interna para apuração dos fatos.

Investigação e cronologia