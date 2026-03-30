A Câmara Municipal de Campinas vota nesta segunda-feira (30), em definitivo, dois projetos enviados pelo Executivo que tratam de gestão de servidores e política urbana para o Centro. A análise ocorre durante a 16ª Reunião Ordinária de 2026, a partir das 18h, no plenário da Casa.

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Entre os itens da pauta está o Projeto de Lei Complementar nº 1/2026, que cria o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Camprev. Segundo a proposta, a medida busca corrigir distorções históricas e estruturar a gestão de pessoas da autarquia previdenciária.

O texto aponta que, desde a criação do Camprev, em 2004, não havia um plano próprio de carreira, o que teria gerado desigualdades salariais, dificuldade de retenção de profissionais e insatisfação interna.