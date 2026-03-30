A Câmara Municipal de Campinas vota nesta segunda-feira (30), em definitivo, dois projetos enviados pelo Executivo que tratam de gestão de servidores e política urbana para o Centro. A análise ocorre durante a 16ª Reunião Ordinária de 2026, a partir das 18h, no plenário da Casa.
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Entre os itens da pauta está o Projeto de Lei Complementar nº 1/2026, que cria o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Camprev. Segundo a proposta, a medida busca corrigir distorções históricas e estruturar a gestão de pessoas da autarquia previdenciária.
O texto aponta que, desde a criação do Camprev, em 2004, não havia um plano próprio de carreira, o que teria gerado desigualdades salariais, dificuldade de retenção de profissionais e insatisfação interna.
A proposta prevê ainda mecanismos de progressão baseados em desempenho e metas institucionais, vinculados à governança da atividade previdenciária.
Outro projeto em pauta é o PLC nº 122/2025, que amplia até 2028 o prazo para que proprietários e incorporadores solicitem a reabilitação de imóveis no Centro de Campinas.
A iniciativa prorroga um benefício criado em 2022 e tem como objetivo incentivar a recuperação de prédios antigos, estimular o adensamento urbano e ampliar a oferta de moradia, especialmente em áreas já estruturadas.
De acordo com a justificativa do prefeito Dário Saadi, a medida leva em conta entraves enfrentados nos últimos anos, como o aumento dos custos da construção civil, restrições de crédito e instabilidade econômica.
O Executivo também argumenta que os projetos têm levado mais tempo para aprovação devido à necessidade de atender normas de acessibilidade, segurança e preservação do patrimônio histórico, o que impacta o andamento das iniciativas.
A reabilitação de imóveis é tratada como estratégia para revitalizar o Centro, fortalecer a atividade econômica e incentivar a ocupação de áreas com infraestrutura já disponível.
A votação marca a etapa final de análise dos projetos no Legislativo.