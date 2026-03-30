O vereador Otto Alejandro (PL) deve retomar a participação em sessões ordinárias na Câmara Municipal de Campinas nesta segunda-feira, após cumprir 45 dias de suspensão por quebra de decoro parlamentar.
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Embora o afastamento tenha terminado oficialmente na última quinta-feira (26), o retorno já começou a ser construído nas redes sociais. O parlamentar publicou um vídeo dirigindo um fusca amarelo em direção ao Legislativo, em uma encenação que chamou atenção pelo tom adotado.
Na gravação, Otto utilizou a frase “tentaram me enterrar, mas não sabiam que eu era semente”, em uma tentativa de marcar o momento como um recomeço político. A publicação, no entanto, gerou repercussão negativa e foi vista por parte do meio político como inadequada diante do contexto que levou à punição.
A suspensão foi aprovada por 31 votos a 1, com base em relatório da Corregedoria que apontou condutas incompatíveis com o decoro, incluindo violações de princípios como urbanidade, boa-fé e preservação da imagem institucional da Casa.
Ao mesmo tempo, os vereadores decidiram arquivar a Comissão Processante que poderia resultar na cassação do mandato, relacionada a uma acusação de violência doméstica. O entendimento predominante foi de que não havia elementos suficientes para a penalidade máxima, especialmente após o arquivamento do caso na Justiça.
O cenário que se desenha é de um retorno formal ao exercício do cargo, mas com desgaste político ainda evidente. Otto volta ao plenário com o mandato preservado, porém sob os reflexos de um episódio que deixou marcas na relação com colegas e na percepção pública.