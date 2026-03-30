A Operação Chuvas de Verão 2025/2026 será encerrada nesta terça-feira, dia 31 de março, em Campinas, sem prorrogação. O balanço aponta uma queda de 17% no número de ocorrências, mesmo com aumento no volume de chuvas ao longo do período.

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De acordo com a Defesa Civil, foram 1.619 registros nesta operação, contra 1.959 no ciclo anterior.

A decisão pelo encerramento foi discutida em reunião do comitê gestor no Paço Municipal, após avaliação das condições climáticas. Segundo o diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado, a tendência é de redução das chuvas nas próximas semanas. “Há uma tendência de diminuição das chuvas, sem previsão de eventos prolongados, o que justifica o encerramento neste momento”, afirmou.