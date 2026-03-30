A Operação Chuvas de Verão 2025/2026 será encerrada nesta terça-feira, dia 31 de março, em Campinas, sem prorrogação. O balanço aponta uma queda de 17% no número de ocorrências, mesmo com aumento no volume de chuvas ao longo do período.
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De acordo com a Defesa Civil, foram 1.619 registros nesta operação, contra 1.959 no ciclo anterior.
A decisão pelo encerramento foi discutida em reunião do comitê gestor no Paço Municipal, após avaliação das condições climáticas. Segundo o diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado, a tendência é de redução das chuvas nas próximas semanas. “Há uma tendência de diminuição das chuvas, sem previsão de eventos prolongados, o que justifica o encerramento neste momento”, afirmou.
Apesar do cenário mais chuvoso — com aumento de 22% no volume acumulado — o município registrou melhora em indicadores operacionais, com destaque para a ampliação das ações preventivas.
Entre os dados apresentados estão:
- Queda de 63% nas ligações ao 199
- Aumento de 62% nas vistorias preventivas
- Redução de 15% nos casos de alagamento
Por outro lado, houve crescimento em alguns registros, como queda de árvores, que subiu 18% no período.
Com o fim da operação, a cidade passa a focar na Operação Estiagem, prevista para começar em maio. A previsão climática indica um período de temperaturas mais elevadas e menos chuvas, influenciado pelo fenômeno El Niño.
Entre as medidas já em andamento está a instalação de um reservatório na Mata de Santa Genebra, com capacidade para 20 mil litros, para reforçar o combate a incêndios. Também estão previstos novos hidrantes e uso de drones para identificar focos de calor em áreas de risco.
A Defesa Civil também destacou o uso de ferramentas de gestão de risco, como o Scorecard de Resiliência a Desastres, que avalia indicadores de prevenção e resposta a emergências.
Segundo o órgão, os resultados indicam avanço na capacidade de monitoramento e atuação integrada, mesmo diante de condições climáticas mais adversas.