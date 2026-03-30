30 de março de 2026
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ANIMAL NA ÁREA

Morador ajuda jiboia a atravessar rua em Santa Bárbara d'Oeste

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Caso ocorreu no bairro Cruzeiro do Sul; animal foi conduzido com cuidado para evitar acidentes
Caso ocorreu no bairro Cruzeiro do Sul; animal foi conduzido com cuidado para evitar acidentes

Um morador de Santa Bárbara d’Oeste viveu uma cena inusitada na quinta-feira (26) ao encontrar uma jiboia no bairro Cruzeiro do Sul.

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Com cautela, ele auxiliou o animal a atravessar a pista em segurança, evitando riscos tanto para a cobra quanto para quem circulava pelo local.

O episódio ocorreu em área urbana e chamou a atenção de moradores, que se impressionaram com o tamanho e a aparência da jiboia.

Apesar do susto, a atitude do morador foi fundamental para prevenir acidentes.

A jiboia é uma espécie não peçonhenta e costuma habitar regiões de mata.

Especialistas orientam que, em situações como essa, o ideal é acionar o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil, para garantir o manejo adequado do animal.

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