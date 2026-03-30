A Justiça de Campinas condenou, na última quarta-feira (25), um homem acusado de abusar sexualmente da própria filha de forma reiterada. A pena foi fixada em 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Os crimes ocorreram entre 2018 e 2021, período em que a vítima tinha entre 11 e 14 anos. As agressões resultaram na gravidez da menina.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A sentença foi proferida pelo juiz Paulo Henrique Aduan Correia, da Promotoria de Justiça de Combate à Violência Doméstica de Campinas. Segundo a denúncia, os abusos começaram com atos libidinosos e evoluíram para conjunção carnal.

Os episódios eram frequentes e aconteciam dentro da residência da família. A vítima relatou que era coagida pelo pai, que se aproveitava dos momentos em que ficava sozinho com ela para cometer os crimes. As agressões se intensificaram após a morte da mãe da adolescente, conforme os relatos apresentados no processo.