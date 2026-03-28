A PM (Polícia Militar) prendeu um homem procurado pela Justiça por crime de roubo, no Bairro Nosso Teto, em Itapira. Durante patrulhamento de rotina pela região, os militares observaram uma aglomeração de pessoas na calçada, consumindo bebidas alcoólicas.

Ao perceber a aproximação da viatura, um dos presentes desviou o rosto, demonstrando suspeita. Ele foi abordado e, embora nada de ilícito tenha sido encontrado em sua posse, uma consulta ao sistema criminal apontou que contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde o homem permaneceu à disposição da Justiça.