A RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá um fim de semana de tempo firme, com predomínio de sol e ausência de chuva, segundo os institutos de meteorologia. A condição é típica de estabilidade atmosférica, o que deve intensificar a sensação de calor durante as tardes.

As temperaturas ficam entre 18°C e 30°C nos dois dias, com destaque para a queda nos índices de umidade relativa do ar, que podem chegar a 40% nos períodos mais quentes, patamar que já exige atenção para cuidados como hidratação e evitar exposição prolongada ao sol.

Durante a noite, os ventos ganham intensidade e ajudam a amenizar o calor, trazendo sensação de tempo mais fresco, especialmente na madrugada.