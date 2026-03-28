28 de março de 2026
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BOM DIA

Fim de semana será de calor e umidade pode cair para 40% na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Final de semana será de tempo estável
Final de semana será de tempo estável

A RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá um fim de semana de tempo firme, com predomínio de sol e ausência de chuva, segundo os institutos de meteorologia. A condição é típica de estabilidade atmosférica, o que deve intensificar a sensação de calor durante as tardes.

As temperaturas ficam entre 18°C e 30°C nos dois dias, com destaque para a queda nos índices de umidade relativa do ar, que podem chegar a 40% nos períodos mais quentes, patamar que já exige atenção para cuidados como hidratação e evitar exposição prolongada ao sol.

Durante a noite, os ventos ganham intensidade e ajudam a amenizar o calor, trazendo sensação de tempo mais fresco, especialmente na madrugada.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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