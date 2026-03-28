Um trecho da Rua Major Solon, no bairro Cambuí, em Campinas, será totalmente interditado nesta segunda-feira (30) para a realização de obra na rede de esgoto.

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De acordo com a Emdec, o bloqueio ocorre entre 8h30 e 17h, na altura do número 894, no trecho entre as ruas Dr. Antônio de Souza Campos e Barão de Ataliba.

A intervenção é necessária para corrigir um afundamento na rede de esgoto, serviço que será executado pela Sanasa.