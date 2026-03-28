Um trecho da Rua Major Solon, no bairro Cambuí, em Campinas, será totalmente interditado nesta segunda-feira (30) para a realização de obra na rede de esgoto.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com a Emdec, o bloqueio ocorre entre 8h30 e 17h, na altura do número 894, no trecho entre as ruas Dr. Antônio de Souza Campos e Barão de Ataliba.
A intervenção é necessária para corrigir um afundamento na rede de esgoto, serviço que será executado pela Sanasa.
Durante o período, motoristas deverão utilizar rotas alternativas. Para o trânsito geral, o desvio será feito pelas ruas Dr. Antônio de Souza Campos, Diogo Prado e Barão de Ataliba.
Já o transporte coletivo terá alterações no itinerário. Seis linhas — 230, 249, 348, 355, 357 e 362 — serão desviadas pelas vias Orosimbo Maia e Santos Dumont, com impacto em pelo menos um ponto de parada.
Agentes da mobilidade estarão no local para organizar o fluxo de veículos e orientar os motoristas. A Emdec ressalta que a programação pode sofrer alterações em caso de condições climáticas adversas.