A região da Torre do Castelo, em Campinas, passará a contar com fiscalização por câmeras de videomonitoramento a partir do dia 6 de abril. A medida foi anunciada pela Emdec como forma de ampliar o controle sobre infrações recorrentes no trânsito.
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Os equipamentos foram instalados na Praça Vinte e Três de Outubro, em pontos estratégicos próximos aos cruzamentos das avenidas Andrade Neves e João Erbolato. Com tecnologia de visão 360 graus, as câmeras permitem acompanhar toda a movimentação no entorno, incluindo vias como Francisco José de Camargo Andrade e Dr. Alberto Sarmento.
O foco da fiscalização será coibir condutas de risco, especialmente o estacionamento irregular — comum sobre calçadas e em áreas comerciais — e as conversões proibidas, como o uso indevido de espaços reservados para táxis.
Durante o período de testes, a Emdec identificou diversas irregularidades frequentes, o que motivou a instalação definitiva dos equipamentos.
Entre as infrações que poderão ser flagradas estão: parada sobre faixa de pedestres, avanço de sinal vermelho, circulação em calçadas, uso indevido de vagas e estacionamento em locais proibidos.
As penalidades variam conforme a gravidade. Estacionar de forma irregular é infração média, com multa de R$ 130,16. Já realizar conversões proibidas é infração grave, com multa de R$ 195,23.
Para alertar os motoristas, foram instaladas placas indicando a presença de “fiscalização por câmeras” nas principais vias de acesso à região.
Segundo a Emdec, o objetivo é reduzir ocorrências no local. Entre 2023 e 2026, o entorno da Torre do Castelo registrou 25 acidentes, sendo sete com vítimas feridas.
As imagens captadas são monitoradas em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO), onde agentes podem lavrar autos de infração com base nos flagrantes.
Campinas já conta com outros 15 pontos de fiscalização remota, incluindo regiões centrais, corredores viários e o entorno do Aeroporto de Viracopos.