A região da Torre do Castelo, em Campinas, passará a contar com fiscalização por câmeras de videomonitoramento a partir do dia 6 de abril. A medida foi anunciada pela Emdec como forma de ampliar o controle sobre infrações recorrentes no trânsito.

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Os equipamentos foram instalados na Praça Vinte e Três de Outubro, em pontos estratégicos próximos aos cruzamentos das avenidas Andrade Neves e João Erbolato. Com tecnologia de visão 360 graus, as câmeras permitem acompanhar toda a movimentação no entorno, incluindo vias como Francisco José de Camargo Andrade e Dr. Alberto Sarmento.

O foco da fiscalização será coibir condutas de risco, especialmente o estacionamento irregular — comum sobre calçadas e em áreas comerciais — e as conversões proibidas, como o uso indevido de espaços reservados para táxis.