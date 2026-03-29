O Procon Campinas identificou uma ampla variação de preços nos produtos de Páscoa vendidos em Campinas. De acordo com levantamento divulgado nesta sexta-feira (27), os valores vão de R$ 6,29 por uma barra de chocolate até R$ 124,90 por um ovo de 540 gramas.

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A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 23 de março em sete estabelecimentos da cidade. Ao todo, 133 itens foram analisados, mas apenas 77 produtos entraram no levantamento final, por estarem disponíveis em pelo menos três pontos de venda.

Segundo o diretor do Procon, Paulo Giglio, os dados reforçam a necessidade de planejamento por parte dos consumidores. “Os dados evidenciam a importância da pesquisa prévia por parte do consumidor, já que os preços podem variar significativamente de um estabelecimento para outro ou mesmo de um produto para outro”, afirmou.