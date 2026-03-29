O Procon Campinas identificou uma ampla variação de preços nos produtos de Páscoa vendidos em Campinas. De acordo com levantamento divulgado nesta sexta-feira (27), os valores vão de R$ 6,29 por uma barra de chocolate até R$ 124,90 por um ovo de 540 gramas.
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A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 23 de março em sete estabelecimentos da cidade. Ao todo, 133 itens foram analisados, mas apenas 77 produtos entraram no levantamento final, por estarem disponíveis em pelo menos três pontos de venda.
Segundo o diretor do Procon, Paulo Giglio, os dados reforçam a necessidade de planejamento por parte dos consumidores. “Os dados evidenciam a importância da pesquisa prévia por parte do consumidor, já que os preços podem variar significativamente de um estabelecimento para outro ou mesmo de um produto para outro”, afirmou.
O órgão destaca que a diferença de valores pode ocorrer tanto entre lojas quanto entre marcas e tamanhos de produtos, o que exige atenção redobrada na hora da compra.
Além dos preços, o Procon orienta que o consumidor observe informações obrigatórias nos rótulos, como data de validade, composição, peso e identificação do fabricante. Também é importante verificar as condições da embalagem e evitar produtos com sinais de violação ou deterioração.
No caso de itens voltados ao público infantil, como ovos com brindes, a recomendação é checar a presença do selo do Inmetro e a indicação de faixa etária.
O órgão reforça ainda que os preços podem sofrer alterações ao longo das semanas, principalmente em função de promoções, e que o levantamento serve como referência, não podendo ser usado como publicidade.
Consumidores que identificarem irregularidades podem registrar reclamações pelo telefone 151, pelo site oficial do Procon ou por atendimento presencial com agendamento.