27 de março de 2026
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PREÇO DOS ALIMENTOS

Tomate e Leite caem, mas batata dispara 15% em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Pesquisa aponta recuo no valor da cesta básica, mas custo ainda consome quase metade do salário mínimo.
Pesquisa aponta recuo no valor da cesta básica, mas custo ainda consome quase metade do salário mínimo.

O custo da cesta básica voltou a recuar em Campinas e fechou fevereiro no menor patamar dos últimos meses, segundo levantamento do Observatório PUC-Campinas.

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O valor médio ficou em R$ 776,46, interrompendo a sequência de altas e registrando queda na comparação com janeiro. Mesmo assim, o alívio não foi suficiente para reduzir de forma significativa o impacto no orçamento das famílias.

Entre os itens que mais contribuíram para a redução estão produtos de consumo diário, como tomate, leite, açúcar e óleo, que apresentaram recuo expressivo ao longo do mês.

Em sentido oposto, alimentos básicos continuaram pressionando os preços. Batata, feijão e farinha tiveram aumento e ajudaram a limitar uma queda mais acentuada no valor final da cesta.

De acordo com o estudo, o custo dos alimentos segue elevado quando comparado à renda. Para quem recebe um salário mínimo, hoje em R$ 1.621, a cesta compromete quase metade dos ganhos mensais.

Na prática, uma família com quatro pessoas, considerando o consumo de três cestas básicas por mês, precisa desembolsar mais de R$ 2.300 apenas com alimentação essencial, o que evidencia a dificuldade de equilíbrio financeiro mesmo em períodos de recuo nos preços.

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