O custo da cesta básica voltou a recuar em Campinas e fechou fevereiro no menor patamar dos últimos meses, segundo levantamento do Observatório PUC-Campinas.
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O valor médio ficou em R$ 776,46, interrompendo a sequência de altas e registrando queda na comparação com janeiro. Mesmo assim, o alívio não foi suficiente para reduzir de forma significativa o impacto no orçamento das famílias.
Entre os itens que mais contribuíram para a redução estão produtos de consumo diário, como tomate, leite, açúcar e óleo, que apresentaram recuo expressivo ao longo do mês.
Em sentido oposto, alimentos básicos continuaram pressionando os preços. Batata, feijão e farinha tiveram aumento e ajudaram a limitar uma queda mais acentuada no valor final da cesta.
De acordo com o estudo, o custo dos alimentos segue elevado quando comparado à renda. Para quem recebe um salário mínimo, hoje em R$ 1.621, a cesta compromete quase metade dos ganhos mensais.
Na prática, uma família com quatro pessoas, considerando o consumo de três cestas básicas por mês, precisa desembolsar mais de R$ 2.300 apenas com alimentação essencial, o que evidencia a dificuldade de equilíbrio financeiro mesmo em períodos de recuo nos preços.