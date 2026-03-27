O custo da cesta básica voltou a recuar em Campinas e fechou fevereiro no menor patamar dos últimos meses, segundo levantamento do Observatório PUC-Campinas.

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O valor médio ficou em R$ 776,46, interrompendo a sequência de altas e registrando queda na comparação com janeiro. Mesmo assim, o alívio não foi suficiente para reduzir de forma significativa o impacto no orçamento das famílias.

Entre os itens que mais contribuíram para a redução estão produtos de consumo diário, como tomate, leite, açúcar e óleo, que apresentaram recuo expressivo ao longo do mês.