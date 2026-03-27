27 de março de 2026
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GCM recupera bike de R$ 5 mil e prende ladrão em Indaiatuba

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Suspeito foi localizado com ajuda de moradores e bicicleta avaliada em R$ 5 mil foi recuperada.
Suspeito foi localizado com ajuda de moradores e bicicleta avaliada em R$ 5 mil foi recuperada.

GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba prendeu em flagrante um homem de 33 anos acusado de furtar uma bicicleta no bairro Jardim Hubert.

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A ocorrência teve início após acionamento do Centro de Operações e Inteligência, quando moradores relataram o furto em uma residência e informaram as características do veículo.

Com base nas informações, as equipes foram direcionadas à região e localizaram rapidamente o suspeito, que estava sendo acompanhado por populares no momento da abordagem.

A Guarda Civil realizou a detenção do homem e a recuperação da bicicleta, avaliada em mais de R$ 5 mil.

O caso foi encaminhado à delegacia, onde a vítima reconheceu o objeto furtado. O autor permaneceu preso em flagrante pelo crime de furto.

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