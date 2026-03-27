A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba prendeu em flagrante um homem de 33 anos acusado de furtar uma bicicleta no bairro Jardim Hubert.

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A ocorrência teve início após acionamento do Centro de Operações e Inteligência, quando moradores relataram o furto em uma residência e informaram as características do veículo.

Com base nas informações, as equipes foram direcionadas à região e localizaram rapidamente o suspeito, que estava sendo acompanhado por populares no momento da abordagem.