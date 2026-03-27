Um cenário de incêndio em aeronave com 19 vítimas foi simulado na manhã desta quinta-feira (26) no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.
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A ação teve como objetivo testar o tempo de resposta e a capacidade de atendimento da Rede Mário Gatti em situações de alta complexidade, com casos simulados de politrauma e queimaduras graves.
O exercício contou com a participação de equipes do Samu, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, profissionais do aeroporto e da Unimed. Ao todo, foram mobilizadas cinco ambulâncias, entre unidades de suporte básico e avançado.
No local, as vítimas passaram por triagem utilizando o método START, que classifica os pacientes por cores conforme a gravidade dos ferimentos.
Após o atendimento inicial, cinco vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde, incluindo os hospitais Mário Gatti, Ouro Verde, Mário Gattinho e a UPA São José.
O simulado também teve caráter pedagógico, com a participação de estudantes de medicina da Faculdade São Leopoldo Mandic, UNIFAJ e USF, que atuaram como voluntários e vivenciaram situações de emergência para aprimorar o raciocínio clínico rápido.