Um cenário de incêndio em aeronave com 19 vítimas foi simulado na manhã desta quinta-feira (26) no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

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A ação teve como objetivo testar o tempo de resposta e a capacidade de atendimento da Rede Mário Gatti em situações de alta complexidade, com casos simulados de politrauma e queimaduras graves.

O exercício contou com a participação de equipes do Samu, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, profissionais do aeroporto e da Unimed. Ao todo, foram mobilizadas cinco ambulâncias, entre unidades de suporte básico e avançado.