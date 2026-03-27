A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio das secretarias de Saúde e Educação, decidiu suspender as aulas na Emeb Jorge Bertolaso Stella nesta sexta-feira (27) após a confirmação de um caso de meningite viral em uma aluna.
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A medida foi definida em reunião realizada na quinta-feira (26) e tem como objetivo permitir a higienização completa da unidade escolar e de todos os equipamentos, reforçando a segurança sanitária.
Segundo a administração municipal, a estudante diagnosticada está em atendimento médico e sob cuidados adequados. A prefeitura destacou que se trata de um caso isolado e que as aulas serão retomadas normalmente na segunda-feira (30).
Situação na região
O cenário acompanha ocorrências recentes em cidades vizinhas. Em Mogi Guaçu, a prefeitura também suspendeu aulas em duas creches e uma escola municipal após a confirmação de quatro casos de meningite viral.
De acordo com a Vigilância Epidemiológica, quatro crianças tiveram diagnóstico positivo e apresentam boa evolução clínica. Uma quinta suspeita foi descartada.
As unidades envolvidas são o CEI Jeane Paule Marie Schellen Van Parys, o CEI Francisca Maria de Jesus Silva e a EMEI Maria Quinelli de Oliveira.
As autoridades reforçam que as medidas adotadas visam prevenção e controle da doença, com reforço na limpeza e monitoramento dos casos.