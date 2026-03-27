O Ministério Público de São Paulo ajuizou, na terça-feira (24), uma ação de improbidade administrativa contra dois médicos do Hospital de Clínicas da Unicamp e uma empresa ligada a eles. A denúncia, apresentada pela Promotoria de Campinas, aponta um esquema de direcionamento de pacientes no Ambulatório de Obesidade, com favorecimento a pessoas encaminhadas para cirurgias bariátricas pela empresa investigada.

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Segundo o promotor Daniel Zulian, os acusados, pai e filho, teriam criado um fluxo paralelo de atendimento, à margem do sistema oficial de regulação do SUS (Sistema Único de Saúde).

De acordo com a investigação, a empresa, da qual um dos médicos é sócio-administrador, prestava serviços a municípios da região e preparava pacientes para encaminhamento direto ao ambulatório, sem passar pela Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde.