O Tribunal do Júri condenou, na noite de quarta-feira (25), o motorista Léo Luiz Ribeiro, de 60 anos, pelo atropelamento que matou um manifestante do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) em Valinhos, em 2019.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A pena foi fixada em 2 anos e 11 meses de reclusão, sendo substituída por prestação de serviços à comunidade, pagamento de cinco salários mínimos e suspensão do direito de dirigir por dois anos.

O caso ocorreu no dia 18 de julho de 2019, durante uma ocupação do MST na região. A vítima foi o pedreiro Luis Ferreira da Costa, de 72 anos. Outras cinco pessoas também ficaram feridas, incluindo um jornalista que cobria o ato.