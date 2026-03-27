27 de março de 2026
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FURTO EM SUMARÉ

Ladrão rouba caminhão e é preso enquanto desmontava o veículo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Caminhão foi encontrado parcialmente desmontado em terreno usado como desmanche; suspeito confessou o crime.
Caminhão foi encontrado parcialmente desmontado em terreno usado como desmanche; suspeito confessou o crime.

Um homem foi preso suspeito de furtar um caminhão no Jardim Conceição, em Sumaré.

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A Polícia Militar foi acionada após a vítima informar que o veículo havia sido levado e poderia estar em um terreno próximo, possivelmente sendo desmontado.

No local indicado, os agentes encontraram o caminhão parcialmente desmontado, confirmando a suspeita de uso do espaço como desmanche.

Durante a abordagem, um indivíduo confessou a autoria do crime e afirmou que contratou um guincho para retirar o veículo, que continha móveis e objetos pessoais da vítima.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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