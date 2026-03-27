Um homem foi preso suspeito de furtar um caminhão no Jardim Conceição, em Sumaré.
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A Polícia Militar foi acionada após a vítima informar que o veículo havia sido levado e poderia estar em um terreno próximo, possivelmente sendo desmontado.
No local indicado, os agentes encontraram o caminhão parcialmente desmontado, confirmando a suspeita de uso do espaço como desmanche.
Durante a abordagem, um indivíduo confessou a autoria do crime e afirmou que contratou um guincho para retirar o veículo, que continha móveis e objetos pessoais da vítima.
Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.