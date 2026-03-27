27 de março de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Sexta-feira será quente e seca em toda a região de Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Umidade fica em torno de 40% e ventos ganham força à tarde, mas sem previsão de mudança no cenário.
Umidade fica em torno de 40% e ventos ganham força à tarde, mas sem previsão de mudança no cenário.

RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá mais um dia de tempo estável e temperaturas elevadas nesta sexta-feira (27).

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Os termômetros devem variar entre 20°C e 30°C, com baixa probabilidade de chuva ao longo do dia.

De acordo com os institutos de meteorologia, a umidade relativa do ar mínima deve ficar em torno de 40%, indicando um clima mais seco, mas ainda fora de níveis críticos para a saúde.

Os ventos ganham intensidade a partir da tarde, podendo atingir rajadas moderadas durante a noite.

Apesar disso, não há previsão de mudanças bruscas nas condições do tempo nos próximos dias.

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