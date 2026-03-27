A RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá mais um dia de tempo estável e temperaturas elevadas nesta sexta-feira (27).
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Os termômetros devem variar entre 20°C e 30°C, com baixa probabilidade de chuva ao longo do dia.
De acordo com os institutos de meteorologia, a umidade relativa do ar mínima deve ficar em torno de 40%, indicando um clima mais seco, mas ainda fora de níveis críticos para a saúde.
Os ventos ganham intensidade a partir da tarde, podendo atingir rajadas moderadas durante a noite.
Apesar disso, não há previsão de mudanças bruscas nas condições do tempo nos próximos dias.