A RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá mais um dia de tempo estável e temperaturas elevadas nesta sexta-feira (27).

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Os termômetros devem variar entre 20°C e 30°C, com baixa probabilidade de chuva ao longo do dia.

De acordo com os institutos de meteorologia, a umidade relativa do ar mínima deve ficar em torno de 40%, indicando um clima mais seco, mas ainda fora de níveis críticos para a saúde.