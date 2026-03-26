A região de Campinas registrou 135 detentos flagrados descumprindo regras da saída temporária, durante o benefício concedido entre os dias 17 e 23 de março, segundo balanço da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

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No total, foram 770 ocorrências em todo o estado, além de 24 presos detidos em flagrante enquanto cometiam novos crimes. Todos os casos foram formalizados e comunicados ao Poder Judiciário.

Campinas aparece entre as regiões com maior número de descumprimentos, atrás apenas de Ribeirão Preto, com 166 registros, e Santos, com 159. Na sequência estão Bauru (76), São José do Rio Preto (71), Araçatuba (68), São José dos Campos (47), Presidente Prudente (17), Sorocaba (9) e a capital paulista, com 12 casos.