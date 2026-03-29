Os parques e bosques de Campinas passaram a permitir a presença de animais de estimação acompanhados de seus responsáveis. A mudança já está em vigor e vale para 25 parques e bosques, além de 24 Praças de Esporte da cidade.

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A medida faz parte da atualização das regras de uso dos espaços públicos e acompanha uma tendência de ampliação do acesso para quem possui pets, mantendo normas de convivência e segurança.

Segundo o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, a liberação atende a uma demanda crescente da população. “Os cachorros, principalmente, foram incorporados ainda mais ao convívio das famílias. Então, nós atendemos a uma demanda da população que quer poder conviver também nos parques acompanhados dos seus animais de estimação”, afirmou.