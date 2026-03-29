O serviço de abordagem social para pessoas em situação de rua realizou 189 atendimentos em Campinas, entre os dias 16 e 20 de março, com maior concentração na região central da cidade.
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Do total, 104 abordagens ocorreram no Centro, reforçando a presença das equipes na área com maior demanda.
Além das ações nas ruas, os profissionais também realizaram atendimentos na sede, busca ativa, contatos com familiares e encaminhamentos para serviços públicos, incluindo assistência social, saúde e emissão de documentos.
Entre os principais encaminhamentos estão o acesso ao Cadastro Único, atendimento no Poupatempo, cartórios, Defensoria Pública e a emissão de documentos como certidões e Carteira de Identidade Nacional.
O relatório também aponta ações específicas por região, como encaminhamentos ao Centro POP, apoio ao Serviço de Acolhimento Municipal Integrado, articulação com o Consultório na Rua e atendimento a demandas registradas pelo telefone 156.
As equipes mantêm ainda um mapeamento socioassistencial contínuo em diferentes bairros, com o objetivo de ampliar o acesso dessa população a serviços essenciais e fortalecer a rede de proteção social.